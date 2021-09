Info-Date am Morgen: Ermittlungen im Mordfall Idar-Oberstein, Geiselnahme in Reisebus auf A9?

Eine Tankstelle in Idar-Oberstein: Ein 20 Jahre alter Mitarbeiter fordert einen Kunden auf, im Verkaufsraum bitte eine Maske zu tragen. Der Kunde zieht eine Waffe, zielt auf den Kopf des Mitarbeiters und drückt ab. Es laufen Ermittlungen gegen den 49 Jahre alten Tatverdächtigen – er lebt in einem Wohngebiet mit vielen Einfamilienhäusern. Einschätzungen in der Nachbarschaft zu ihm als Person, aber auch zum Zusammenhang mit radikalen Gegnern der Corona-Maßnahmen weisen in unterschiedliche Richtungen.

In einem Reisebus auf der A9 haben sich am Dienstag einige rätselhafte Dinge ereignet: Es scheint zu einem Streit zwischen Reisenden gekommen zu sein, woraufhin einer der Reisenden den Fahrer angegangen und mit einer Geiselnahme gedroht haben soll – der Mann behauptete, er habe eine Waffe. Die A9 war danach für einige Stunden gesperrt, die Polizei konnte alle Reisenden befreien, jedoch weder bei dem Mann noch im Bus eine Waffe finden.