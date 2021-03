Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihre "Rolle rückwärts" in Sachen Oster-Lockdown erklärt und gleichzeitig die Konferenz von Ministerpräsidentinnen und -präsidenten mit ihr verteidigt. Menschen im Südwesten und die Opposition in Berlin haben recht unterschiedliche Perspektiven auf dieses Geschehen. Außerdem beschäftigt sich heute der Bundesgerichtshof damit, welche Zahlungsmittel "üblich" und damit in der Regel gebührenfrei sind. Im Internet gehören Überweisung und Kreditkarte ganz klar dazu, aber auch Zahlungsdienstleister wie PayPal? Die Erwartungen an das Urteil erläutert Oliver Buttler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.