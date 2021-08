England hat das Halbfinale bei der Fußball-Europameisterschaft gegen Dänemark mit 2:1 nach Verlängerung gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate profitierte von einem umstrittenen Strafstoß in der zweiten Halbzeit. Begleitet wurde das Spiel auch von unschönen Szenen von den Zuschauerrängen. Von den englischen Fans kamen Buhrufe während der dänischen Nationalhymne. Die Engländer stehen erstmals überhaupt in einem EM-Finale. Für die Mannschaft wäre ein Erfolg am Sonntag gegen Italien der erste Turniersieg seit dem WM-Triumph 1966 im eigenen Land.

In der Corona-Pandemie ist die besonders ansteckende Delta-Variante in Deutschland zur vorherrschenden Mutante geworden. Sie dominiere erstmals mit einem Anteil von 59 Prozent, teilte das Robert-Koch-Institut mit. Darauf sei wahrscheinlich auch die Zunahme der Neuinfektionen zurückzuführen. Viele Fachleute befürchten, dass durch die Delta-Variante die Neuinfektionen trotz steigender Impfquoten wieder steigen. Das war unter anderem in Großbritannien im Mai beobachtet worden.