In knapp drei Wochen, am 7. Juni, soll die Impfpriorisierung enden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bat nach Beratungen mit

seinen Länderkollegen die Menschen aber um Geduld. "Dass am 7. Juni

oder auch in der Woche des 7. Juni alle, die wollen, geimpft werden

können, das kann ich ausdrücklich nicht sagen", erklärte er in den

ARD-Tagesthemen. Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung,

Andreas Gassen, erwartet trotzdem, dass die Bundesregierung für einen

deutlichen Schub bei den Lieferungen der Vakzine gegen Corona sorgt.

Er gehe davon aus, dass Spahn deshalb das Datum ab 7. Juni genannt

habe, da dann wohl mit deutlich steigenden Liefermengen zu rechnen

sein dürfte, sagte Gassen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

SPD, Grüne und FDP wollen in Rheinland-Pfalz weitere fünf Jahre zusammen regieren. Am Mittag soll Malu Dreyer (SPD) erneut zur Regierungschefin gewählt werden. Dafür braucht Dreyer 51 Ja-Stimmen. Der Landtag hat 101 Abgeordnete. Die Koalition verfügt über 55 Stimmen - drei mehr als zu Beginn der vergangenen Wahlperiode.