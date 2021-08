Hebt schon heute die letzte Bundeswehr-Maschine vom afghanischen Flughafen Kabul ab, um Menschen in Sicherheit zu bringen? Könnte sein. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) wollte sich in einem Interview mit den ARD-Tagesthemen zwar nicht auf einen genauen Zeitpunkt für das Ende der Evakuierungsflüge der Luftwaffe festlegen, aber sie sagte, dass sich das „Zeitfenster“ für diese humanitäre Maßnahme schließe. Auch, weil die Bedrohungslage für die Menschen am Flughafen und für die Soldatinnen und Soldaten größer werde.

Sie sind der Graus eines jeden Autofahrers: Autobahn-Baustellen. Teilweise über 20 Kilometer ziehen sie sich hin, mit Geschwindigkeitsbeschränkungen, engen Fahrbahnen und einer erhöhten Unfall- und Staugefahr. Und: Kaum ist die Fahrbahn fertig, muss sie – wegen der hohen Verkehrsbelastung – bald schon wieder erneuert werden. In Rheinland-Pfalz auf der A61 zwischen Boppard-Buchholz und Waldesch wird auch gebaut – aber in einem Forschungsprojekt auf spezielle Weise. Hier wird in einer sogenannten "horizontal-hybrid-Bauweise die Fahrbahn in Richtung Köln erneuert. Die linke Fahrbahn wird dabei asphaltiert, die andere betoniert. Das soll für eine längere Haltbarkeit sorgen.