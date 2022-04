Info-Date am Morgen: Doch kein Ende der Isolationspflicht für Corona-Infizierte und neue Angriffe rund um Kiew

In der Corona-Pandemie macht Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) einen Rückzieher: Die zum 1. Mai geplante freiwillige Isolation von Corona-Infizierten soll es nun doch nicht geben. Das kündigte Lauterbach am späten Dienstagabend in der ZDF-Sendung "Markus Lanz" an. Der Gesundheitsminister wörtlich: "Diesen Punkt, dass die Infizierten, dass die sich selbst isolieren, und nicht mehr durch das Gesundheitsamt aufgefordert werden, den werde ich wieder einkassieren." Bleiben solle aber eine verkürzte Isolation von fünf Tagen. Zuvor hatten Patientenschützer, Teile der Opposition, aber die Grünen - Partner in der Ampelkoalition - das angekündigte Ende der Isolationspflicht kritisiert.

Im Ukraine-Krieg hat Russland seine Angriffe auf die Region nahe der Hauptstadt Kiew fortgesetzt. In den Dörfern Welyka, Dymerka und Bogdanikowa sind laut Angaben der ukrainischen Behörden zwölf Menschen durch Artillerie getötet worden. Auch in der Region Lwiw im Westen der Ukraine ereigneten sich mehrere Explosionen. "Alle müssen in den Schutzräumen bleiben", schrieb der Gouverneur für die Region im Onlinedienst Telegram.