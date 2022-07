Info-Date am Morgen: Diskussionen um Waffenlieferungen und Lebensmittel ohne Mehrwertsteuer

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) per Brief gebeten, an der nächsten Sitzung des Ausschusses teilzunehmen. "Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr Terminkalender die Teilnahme ermöglichen könnte", heißt es da. Grund ist die Diskussion um Waffenlieferungen an die Ukraine. Da sich die Lage für die Menschen dort dramatisch verschlechtere, sei ein Beitrag Deutschlands und der Bundeswehr existenziell, so die FDP-Politikerin.

Mehrere Sozialverbände fordern, dass für Grundnahrungsmittel die Mehrwertsteuer komplett entfallen sollte. Grund sind die gestiegenen Lebensmittelpreise aufgrund des Krieges in der Ukraine. Zustimmung dazu kam vom Grünen Landwirtschaftsminister Cem Özdemir. Der FDP-Politiker Christian Dürr erteilte den Forderungen in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" eine Absage: "Leider ist die Mehrwertsteuersenkung keine gezielte Maßnahme, um Menschen mit geringen Einkommen zu entlasten." Auch der reduzierte Mehrwertsteuersatz während der Pandemie habe sich in den Geldbeuteln kaum bemerkbar gemacht, so Dürr.