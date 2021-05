Mehr als 96 Prozent: Mit einer großen Unterstützung hat die SPD-Mitglieder ihren Kanzlerkandidaten Olaf Scholz für den Start in den Bundestagswahlkampf ausgestattet. Allerdings: in den Umfragen schwächeln die Sozialdemokraten. Nur 14 Prozent würden der SPD – laut aktuellem ARD-Deutschlandtrend – ihre Stimme geben. Trotzdem wittern Scholz und die Partei Morgenluft, denn die Union ist in den Umfragen abgestürzt und so hoffen sie – möglicherweise mit anderen Mehrheiten – auch der nächsten Bundesregierung angehören zu können.

Nach einem umstrittenen Facebook-Post des grünen Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer, will die Partei ein Ausschlussverfahren gegen ihn einleiten. Ist das sinnvoll? Der Politikwissenschaftler Ulrich Eidt von der Universität Freiburg sagt, eine Diskussion lenke von den zentralen Fragen ab. Das könne man den Grünen deshalb "im Moment nicht raten."