Info-Date am Morgen: Deutsches Impfversprechen eingehalten – Bald wieder USA-Reisen für Geimpfte

Die Bundesregierung hat ihr Versprechen gehalten: Jeder der sich gegen das Corona-Virus impfen lassen will, kann das tun - sogar die 12 bis 17-jährigen.

Die Corona-Lage in Deutschland hat sich inzwischen insgesamt wieder etwas entspannt - so wie auch in den anderen europäischen Staaten. Deshalb dürfen ab November gegen das Virus geimpfte Europäer wieder in die USA einreisen.

Der neue baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz will heute Mittag gemeinsam mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann seinen ersten Landeshaushalt vorstellen. Der Entwurf soll vorher im Kabinett beschlossen werden und ohne neue Schulden auskommen. Außerdem sind hunderte neue Stellen vorgesehen.