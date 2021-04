Es ist ein Polit-Drama in mehreren Akten. CDU und CSU streiten darüber, wer als Kanzlerkandidat die Union in die Bundestagswahl führt – Armin Laschet oder Markus Söder. Aus Sicht vieler Bürger ist der CSU-Chef die erste Wahl. Im ARD-DeutschlandTrend sind 72 Prozent für Söder nur 15 Prozent halten den CDU-Bundesvorsitzenden Laschet für den geeigneten Kandidaten.

Wer im Moment Obst und Gemüse kauft, muss dafür deutlich mehr zahlen. Die hohen Preise sind nach Recherchen der SWR-Ernährungsredaktion auf zwei Faktoren zurückzuführen. Zum einen seien die vergangenen Monate in Spanien und Marokko, von wo im Moment die meisten Importe kommen, kälter als sonst gewesen. Das habe zu einem Rückgang des Angebots geführt. Zum anderen treibe die Corona-Pandemie die Preise in die Höhe, da die Hygieneauflagen für die Erntehelfer teuer seien. In den kommenden Wochen dürfte Obst und Gemüse aber wieder billiger werden, da auch in Deutschland mehr geerntet werde.