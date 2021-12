Info-Date am Morgen: Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen – Bundesverfassungsgericht zu Triage

In mehreren deutschen Städten ist es bei meist nicht genehmigten Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen zu Gewalt gekommen. Im sächsischen Bautzen warfen Demonstranten Flaschen und Feuerwerkskörper auf Polizisten, es kam auch zu Prügeleien. Zehn Beamte wurden verletzt, mehrere Autos beschädigt. In Mannheim leisteten nach Polizeiangaben einige Demonstranten Widerstand gegen die Einsatzkräfte. Gegen drei von ihnen soll heute in beschleunigten Verfahren ein Urteil fallen. Außerdem wurden die Organisatoren wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz angezeigt. Viele der Demonstranten trugen keine Masken und hielten keinen Abstand - auch gegen sie wurde Anzeige erstattet. In Ravensburg kam es ebenfalls zu Gewalt, nachdem ein Demonstrant eine Mülltonne auf einen Polizisten geschleudert hatte. Die Beamten setzten zum Teil Schlagstöcke ein.

In Ludwigshafen und Mannheim hat es am Abend auch Demonstrationen gegen Querdenker und für die Corona-Maßnahmen gegeben. Die Kundgebung in Ludwigshafen hatten die örtlichen Grünen organisiert.

Folgende oder ähnlich lautende Sätze bekommen Notfallpatienten, beziehungsweise Rettungskräfte immer öfter zu hören: "Sie sind zwar in akuter Lebensgefahr, aber in unser Krankenhaus kommen Sie trotzdem nicht, wir sind leider voll belegt. Fahren sie bitte weiter zur nächsten Klinik!" Weil es mehr und mehr Corona-Patienten auf den Intensivstationen gibt, werden dort die Plätze extrem knapp. Schon seit einiger Zeit ist klar, dass irgendwann die sogenannte "Triage" droht - dass also Ärzte entscheiden müssen, wer den letzten freien Platz auf der Intensivstation bekommt und wer wegen schlechterer Überlebenschancen eben nicht. Das macht auch Menschen mit Behinderungen und Vorerkrankungen Angst, dass sie vielleicht als erste aufgegeben werden könnten. Einige von ihnen haben sich deshalb an das Bundesverfassungsgericht gewandt. Das will heute seine Entscheidung dazu bekannt geben.