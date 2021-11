Info-Date am Morgen: Corona-Warnstufe in BW und Bayern qualifiziert sich für Champions-League-Achtelfinale

Seit der Nacht gilt in Baden-Württemberg die sogenannte "Warnstufe" in der Corona-Pandemie. Damit einher gehen weitere Einschränkungen für Menschen, die freiwillig auf eine Impfung verzichten. Sie müssen sich ab jetzt häufiger mit kostenpflichtigen PCR-Tests als nicht infiziert ausweisen. Landesgesundheitsminister Manne Lucha (Bündnis 90/Die Grünen) sagte, dies sei der Weg, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern und appellierte an Bürgerinnen und Bürger, die Maßnahmen mitzutragen.

Bayern München hat sich vorzeitig für die Final-Runde der Champions League qualifiziert. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann hat Lissabon mit 5:2 geschlagen und damit die Tabellenführung in der Gruppe E ausgebaut. Ebenfalls erfolgreich war Wolfsburg in seinem Spiel gegen Salzburg. Der VfL hat mit 2:1 gewonnen, bleibt aber vorerst nur auf dem dritten Platz in seiner Gruppe.