Info-Date am Morgen: Corona-Proteste und Virusvarianten-Gebiete

Deutschlandweit hat es am Abend wieder Proteste gegen die Corona-Auflagen gegeben. Auch im Südwesten wurde demonstriert. In Friedrichshafen waren rund 3.000 Menschen zum Demonstrieren in die Innenstadt gekommen und blockierten dabei auch den Verkehr. Zudem wurde nach Polizeiangaben eine Polizeikette durchbrochen. Ansonsten sei die Demonstration überwiegend friedlich verlaufen. Auch in Rheinland-Pfalz sind Menschen auf die Straße gegangen: etwa in Koblenz, wo sich rund 1.500 Demonstrierende zusammenfanden.

Deutschland hat neun Länder von Virusvarianten- zu Hochrisikogebieten zurückgestuft. Das hat das Robert-Koch-Institut mitgeteilt. Das betrifft Großbritannien sowie Südafrika, Namibia, Botsuana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mosambik und Simbabwe. Einreisende von dort müssen nicht mehr für zwei Wochen in Quarantäne. Stattdessen beträgt die Isolationszeit zehn Tage und gilt nur noch für Ungeimpfte. Nach fünf Tagen können sie sich freitesten.