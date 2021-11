Info-Date am Morgen: Corona-Politik - Habeck kündigt Nachschärfungen an

Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck hat angekündigt, dass die möglichen Ampel-Koalitionspartner ihre Pläne für ein geändertes Infektionsschutzgesetz noch verschärfen werden. Man weite

den Instrumentenkasten aus - auch gegenüber den Vorschlägen, die im

Deutschen Bundestag eingebracht worden seien, sagte Habeck gestern Abend in der ARD. Unterdessen wird auch heute Morgen ein neuer Höchststand an neuen Corona-Fallzahlen gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt demnach bundesweit bei 303.

In Österreich beginnt unterdessen an diesem Montag ein Lockdown für Ungeimpfte. Wer nicht geimpft oder in den vergangenen sechs Monaten genesen ist, darf nur noch aus zwingenden Gründen sein Zuhause verlassen.