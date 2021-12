Info-Date am Morgen: Corona-Neuinfektionen gehen erneut zurück und 15-Jähriger in den USA erschießt drei Mitschüler

Von einem Abwärtstrend zu sprechen, wäre noch zu früh. Aber der Rückgang der bundesweiten 7-Tage-Inzidenz den zweiten Tag in Folge ist vielleicht Anlass zur Hoffnung, dass die vierte Welle ihren Höchststand erreicht hat. Das Robert Koch-Institut gibt den Wert heute früh mit 442,9. Gestern lag die Inzidenz bei 452,2. Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wies Vorwürfe zurück, zu spät auf die steigenden Corona-Infektionszahlen reagiert zu haben. "Die Führung ist da", sagte er in den ARD-Tagesthemen. Jetzt müsse man zusammenhalten und weiter: "Wir müssen impfen, wir müssen dafür sorgen, dass diejenigen, die schon zwei Impfungen haben, eine Auffrischungsimpfung bekommen. Und da geht es um viele, viele Millionen Impfungen." Scholz sprach sich außerdem für die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht gegen das Corona-Virus bis Anfang März des kommenden Jahres aus.

Wieder sind an einer Schule in den USA Schüsse gefallen, mindestens drei Jugendliche sind tot. Ein 15-Jähriger wird der Tat verdächtigt. Er soll selbst Schüler an der Highschool in Oxford, nördlich von Detroit, im Bundesstaat Michigan gewesen sein. Die Polizei hat eine Handfeuerwaffe beschlagnahmt. Der mutmaßliche Täter verweigert bislang die Aussage, daher ist sein Motiv unklar.