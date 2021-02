per Mail teilen

Viele Familien und kleine Unternehmen leiden besonders unter der Corona-Pandemie. Die Große Koalition will die negativen Folgen gerade für diese Gruppen abfedern. Die Spitzen von CDU/CSU und SPD vereinbarten am Mittwoch bei ihrem ersten Treffen im Koalitionsausschuss in diesem Jahr milliardenschwere Hilfszahlungen. Zugutekommen soll das Geld Familien, Geringverdienern, Unternehmen, der Gastronomie und der Kultur. Für den heutigen Donnerstag wird eine Empfehlung des Deutschen Ethikrats erwartet, ob Geimpfte mit einer Rücknahme der staatlich verordneten Einschränkungen rechnen können. Bislang hat die Politik keinen Spielraum für eine solche Entscheidung gesehen. Zur Begründung wurde auf die Meinung aus Expertenkreisen verwiesen, dass auch Geimpfte das Coronavirus übertragen können.