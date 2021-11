Info-Date am Morgen: Corona-Alarmstufe in Baden-Württemberg, 3G wohl auch bald am Arbeitsplatz

In Baden-Württemberg ist um Mitternacht wegen der hohen Auslastung der Intensivstationen die Alarmstufe in Kraft getreten. Damit gilt für Gastronomie, Kino, Theater, Konzerte oder Sportveranstaltungen die 2G-Regel- das bedeutet: Nur wer gegen Corona geimpft ist oder die Krankheit überstanden hat, darf öffentliche Einrichtungen und Veranstaltungen besuchen.

In deutschen Firmen soll bald die 3G-Regel am Arbeitsplatz gelten- die Arbeitgeber sollen die Einhaltung täglich kontrollieren. So steht es in einem Entwurf, über den der Hauptausschuss des Bundestages am Abend beraten hat. Die Deutsche Presseagentur zitiert daraus - demnach soll die Regel für die Menschen gelten, die den physischen Kontakt zu anderen am Arbeitsplatz nicht vermeiden können.

Wegen eines Feuers ist am Abend ein ICE im Bahnhof von Offenburg evakuiert worden. 120 Menschen haben den Zug unverletzt verlassen, noch bevor die Feuerwehr angekommen ist. Grund für den Brand war eine heißgelaufene Bremse an dem ICE.