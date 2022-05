Info-Date am Morgen: CDU gewinnt bei NRW-Wahl; Finnland und Schweden beraten über NATO-Beitritt

Nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ist in der Nacht das

vorläufige amtliche Endergebnis veröffentlicht worden. Demnach bleibt die CDU mit 35,7 Prozent stärkste Kraft. Die Grünen legen auf 18,2 Prozent zu. Die SPD stürzt auf 26,7 und die FDP auf 5,9 Prozent. Die AfD verliert und liegt jetzt bei 5,4 Prozent. Noch unklar ist, wer die neue Regierung anführen wird. Zwar hat die CDU mit Abstand gewonnen, SPD-Chef Lars Klingbeil sagte am Abend aber, rein rechnerisch sei auch eine SPD geführte Ampelkoalition möglich. Mehrere CDU-Politiker hatten noch am Wahlabend angekündigt, man werde Gespräche mit den Grünen führen. Möglich ist auch eine Koalition aus CDU und SPD.

In Finnland und Schweden beraten die Parlamente heute über einen

möglichen Beitritt zur NATO. In Schweden hat sich die

sozialdemokratische Partei von Ministerpräsidentin Magdalena Andersson offiziell für einen NATO-Beitritt ausgesprochen. Damit ist auch eine parlamentarische Mehrheit sicher. Auch in Finnland gilt es als sicher, dass der Reichstag für einen Beitritt zum Militärbündnis stimmt.