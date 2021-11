Info-Date am Morgen: Bundesweit verschärfte Corona-Regeln, zusätzliche Einschränkungen im Südwesten

Auch heute früh ist die Corona-Pandemie das bestimmende Thema. Für uns alle sind um Mitternacht wichtige Änderungen in Kraft getreten - nämlich die 3G-Regel am Arbeitsplatz und im Bus- und Bahn-Verkehr.

Auch im Südwesten gelten seit Mitternacht neue Corona-Regeln.

Für Rheinland-Pfalz bedeutet das: 2G bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen - auch fürs Essengehen in Restaurants sowie beim Sport in Hallen und auch auf Weihnachtsmärkten.

In Baden-Württemberg kommt die neue Alarmstufe II. Für alle Veranstaltungen gilt damit sogar die 2G-plus-Regel. Zu Konzerten, Sportveranstaltungen oder auf Weihnachtsmärkte dürfen nur noch Geimpfte oder Genesene mit negativem Schnelltest.