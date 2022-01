Info-Date am Morgen: Bundestag beschließt Quarantäne-Regeln und royale Strafe für Prinz Andrew

Der Bundestag hat am Abend die neuen Quarantäne-Regeln beschlossen. Das bedeutet unter anderem, dass Kontaktpersonen von Infizierten nicht mehr in Quarantäne müssen, wenn sie dreifach geimpft sind. Außerdem werden die Quarantäne-Zeiten für Infizierte verkürzt. Nach dem Bundestag muss noch der Bundesrat zustimmen. Das soll in einer Sondersitzung geschehen. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gelten die neuen Quarantäne-Regeln bereits.

Der Prozess gegen Prinz Andrew, den Sohn von Königin Elisabeth II., wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs soll im Herbst beginnen. Die Queen hat ihm aber bereits jetzt alle militärischen Dienstgrade und royalen Schirmherrschaften entzogen, obwohl bis zu einer Verurteilung die Unschuldsvermutung gilt. Unsere Großbritannien-Korrespondentin erklärt, was hinter dem Schritt steckt.

Viele Strom- und Gaskunden bekamen von ihren Versorgern in den letzten Wochen die Kündigung, meist weil die Anbieter aufgrund der drastisch gestiegenen Energiepreise pleite gegangen sind. Die Kunden fallen dann in die so genannte Ersatzversorgung. Ein Experte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg erklärt, was man tun sollte, wenn das passiert.