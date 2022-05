Info-Date am Morgen: Bundesregierung und ukrainische Diplomaten erneut im Schlagabtausch und schleppende Mariupol-Evakuierung

Bundeskanzler Scholz hat klar gemacht, dass nach der "Ausladung" von Bundespräsident Steinmeier seine Reise-Pläne, zu Präsident Selenskyj nach Kiew zu fahren, vorerst auf Eis bleiben. Scholz betonte, dass die Bundesrepublik als einer der größten Unterstützer im Ukraine-Krieg sich so ein Verhalten nicht bieten lassen könne. Daraufhin hat der ukrainische Botschafter in Deutschland, Melnyk, Scholz vorgeworfen, persönliche Beleidigung im Angesicht des schlimmsten Krieges in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg vornan zu stellen.

Unterdessen laufen die Bemühungen weiter, Menschen aus Mariupol zu evakuieren. Diese sind aber schwierig und langwierig. So sitzen etwa noch immer rund 100 Personen, die am Wochenende aus dem umkämpften Stahlwerk in der Stadt evakuiert werden konnten, auf ihrer Reise in die Zentralukraine in russisch-besetzten Gebieten fest.