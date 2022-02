Info-Date am Morgen: Bundespräsident mahnt zum Frieden; keine "Corona-Scheidungswelle"

Nach seiner Wiederwahl am Sonntag hat Bundespräsident Steinmeier gemahnt, einen Krieg in der Ukraine zu verhindern. Der russische Präsident Putin müsse "die Schlinge um den Hals der Ukraine lockern", so der ehemalige Außenminister. Die Bundesversammlung hat den 66-Jährigen mit großer Mehrheit für eine zweite Amtszeit gewählt.

Obwohl die Corona-Pandemie viele Menschen auch in ihren Partnerschaften stark belastet hat, gibt es trotzdem nicht so viele zusätzliche Scheidungen wie befürchtet – so die Einschätzung des Paartherapeuten Eric Hegmann. Es sei allerdings für Singles sehr viel schwieriger geworden, eine Partnerin bzw. einen Partner zu finden.