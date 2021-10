Info-Date am Morgen: Bundespräsident im Ahrtal - Schluss mit kostenlosen Corona-Tests

per Mail teilen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Menschen im Ahrtal besucht und wurde von denen, die vom Hochwasser betroffen waren, fast freundschaftlich begrüßt.Steinmeier dankte vor allem den vielen Helferinnen und Helfern, die zum Teil immer noch vor Ort sind: "Ihr seid immer noch hier, Ihr leistet herausragendes – Danke", so das Staatsoberhaupt. Die Menschen in dem Katastrophengebiet hoffen jetzt vor allem, dass Steinmeier sich dafür einsetzt, dass die versprochenen Hilfen ankommen und nicht aufhören.

Seit heute gibt es keine kostenlosen Corona-Schnelltests mehr an den Teststationen. Grundsätzlich müssen jetzt alle zahlen, die in ihrer Freizeit zum Beispiel in ein Restaurant, ins Theater oder Kino wollen. Ausnahmen gibt es nur für Kinder, die noch nicht 12 Jahre alt sind oder für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen dürfen. Übergangsfristen gibt es für Schwangere und Stillende. Kostenlos bleibt es der Test auch, wenn Symptome einer Corona-Infektion auftreten.