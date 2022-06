Info-Date am Morgen: Bund und Länder wollen sich auf möglichen Corona-Herbst vorbereiten – Streit über ehemaliges Gefängnisgelände in Heidelberg

per Mail teilen

Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, sich auf einen eventuellen Corona-Herbst vorzubereiten. Schritte dazu sollen jetzt geplant werden, hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gesagt.

Nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ist inzwischen ein Fünftel seines Landes unter russischer Kontrolle. In einer Videoansprache sagte er dem Parlament in Luxemburg, die russischen Truppen kontrollierten mittlerweile ein Gebiet, das größer sei als alle Benelux-Staaten zusammen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte nach einem Besuch bei US-Präsident Biden in Washington, man müsse sich auf einen lang anhaltenden Konflikt einstellen.

Im Streit über die künftige Nutzung des früheren Gefängnisses "Fauler Pelz" in der Heidelberger Altstadt bahnt sich jetzt ein Rechtsstreit zwischen Stadt und der baden-württembergischen Landesregierung an. Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) hat am Abend im Heidelberger Gemeinderat vergeblich für den Plan der Landesregierung geworden, den "Faulen Pelz" auf drei Jahre befristet für einen Maßregelvollzug für suchtkranke Straftäter zu nutzen.