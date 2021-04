Das Info-Date am Morgen heute mit den wichtigsten Informationen zu folgenden Themen: Streit zwischen Bund und Ländern in der Corona-Politik geht weiter, Suez-Kanal wieder frei, erster Tag im Hauptverfahren um den Tod von George Floyd, Urteil im Fall von Waffen-Exporten nach Mexiko, CDU in Rheinland-Pfalz analysiert Landtagswahl-Schlappe und wie werde ich trotz Corona widerstandsfähiger, selbstbestimmter - kurz: resilient in der Pandemie?