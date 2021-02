per Mail teilen

Von heute an soll Kita-Personal und auch Grund- und Förderschullehrer gegen das Coronavirus geimpft werden - früher als ursprünglich geplant. Die Corona-Pandemie wird auch die anstehende Landtagswahl in Baden-Württemberg beeinflussen. Es wird mit deutlich mehr Briefwahlstimmen gerechnet – und ausgerechnet beim Versenden der Briefwahl-Unterlagen hat es eine Panne gegeben: Mindestens 880 Wähler haben ihre Briefwahl-Unterlagen doppelt zugeschickt bekommen. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) legt heute den Waldzustandsbericht für 2020 vor. Und in Berlin beschäftigt sich der Verteidigungsausschuss mit dem Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr. Dort konnte gestohlene Munition zurückzugeben werden, ohne dass dies Konsequenzen hatte.