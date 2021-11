Info-Date am Morgen: Booster-Impfung als "Rettungs-Anker" gegen Corona und bemannte US-Mondlandung frühestens 2025

per Mail teilen

In der Corona-Pandemie ist die bundesweite 7-Tage-Inzidenz auf 232,1 gestiegen. Der Virologe Christian Drosten erwartet deshalb "einen sehr anstrengenden Winter". Im NDR-Podcast "Das Coronavirus-Update" sprach er von einer Notfallsituation. Die Booster-Impfung könne ein "Rettungsanker" sein, um das Corona-Virus zu drücken. "Man würde dadurch auch die Übertragung verringern." Der R-Wert, also die durchschnittliche Ansteckung pro infizierte Person, könne gesenkt werden. "Man könnte statt auf Kontaktbegrenzungs-Maßnahmen auf die Booster-Impfung setzen."

Die US-Weltraumbehörde hat ihr Ziel, wieder Menschen zum Mond zu schicken, um mindestens ein Jahr verschoben. "Die Vorgabe der Trump-Regierung, einer Landung von Menschen 2024, hat nicht auf technischer Machbarkeit gegründet", sagte der vom jetzigen US-Präsident Joe Biden ernannte NASA-Chef Bill Nelson. Anstelle dessen solle die Landung zu einem noch nicht näher bestimmten Zeitpunkt 2025 stattfinden. Eine unbemannte Rakete soll im kommenden Frühjahr in Richtung Mond starten.