Info-Date am Morgen: Biden: Putin ist ein "Kriegsverbrecher" - Flüchtlingsverteilung in Deutschland

US-Präsident Joe Biden hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin wegen des Einmarsches in der Ukraine einen "Kriegsverbrecher" genannt. "Ich denke, er ist ein Kriegsverbrecher", sagte Biden vor Reportern. Der Kreml reagierte unmittelbar und bezeichnete Bidens Wortwahl als "inakzeptabel und unverzeihlich". Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sagte, Biden habe "aus dem Herzen gesprochen", nachdem er im Fernsehen Bilder von "barbarischen Taten eines brutalen Diktators durch seine Invasion eines fremden Landes" gesehen habe.

Wie sollen die vielen Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland verteilt werden? Darum geht es heute unter anderem bei einem Treffen zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder. Viele große Städte kommen bereits jetzt an ihre Belastungsgrenze bei der Unterbringung von Geflüchteten. Die Länder fordern deshalb eine bessere Verteilung - auch in kleinere Städte und Dörfer.