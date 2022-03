Info-Date am Morgen: Biden nennt Putin in Ukraine-Ansprache einen „Diktator“; Greenpeace hält Heizen ohne Erdgas ab 2035 für möglich

US-Präsident Biden hat seinen russischen Amtskollegen verbal scharf kritisiert und ihn als „russischen Diktator“ bezeichnet. In seiner ersten offiziellen Rede zur Lage der Nation, der „State of the Union“ hat Biden in der Nacht auch die Corona-Pandemie und die Inflation angesprochen.

Unabhängig von Russland werden, das ist das große Ziel, vor allem in Sachen Energieversorgung. Und Deutschland könnte schon 2035 unabhängig von Gas zum Heizen sein. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie des Wuppertal Instituts im Auftrag von Greenpeace. Die Wärmeversorgung könne durch erneuerbare Energien gesichert werden.