Die USA bleiben dabei: Sie ziehen ihre Truppen zum 31. August aus

Afghanistan ab. US-Präsident Joe Biden hat nach der G7-Videokonferenz gesagt, jeder Tag mehr bedeute mehr Risiken für die Soldaten - und diese wolle er nicht eingehen. Die Taliban hätten Schritte unternommen, um zu helfen, Amerikaner herauszubringen, aber die Situation sei angespannt.

Deutschland zieht offenbar bereits Konsequenzen daraus, dass die USA ihre Truppen bis zum kommenden Dienstag aus Afghanistan abziehen wollen. Das Magazin "Business Insider" berichtet, dass die Luftbrücke der Bundeswehr aus der afghanischen Hauptstadt Kabul noch in dieser Woche enden soll. Als konkreter Termin werde der Freitag genannt.

Der Bundestag kommt am Mittag zu einer Sondersitzung zusammen. Drei große Themenkomplexe stehen an: die Entwicklung der Corona-Neuinfektionen, die Afghanistan-Politik und die Flutkatastrophe. Dazu spricht in der Sitzung die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Dass Ministerpräsidentinnen oder Ministerpräsidenten im Bundestag sprechen, kommt selten vor. Es ist ein Zeichen dafür, wie außergewöhnlich die Situation ist. Dreyer will mit ihrer Rede heute klar machen, in welcher Lage sich Rheinland-Pfalz nach der Flutkatastrophe befindet. Der Bundestag wird erstmals darüber diskutieren, wie den betroffenen Regionen geholfen werden kann.