Info-Date am Morgen: Berichte über Raketen auf Kiew; EU-Sanktionen gegen Russland

In der Ukraine hat das russische Militär seine Offensive fortgesetzt. Die ukrainische Regierung meldet Raketenangriffe auf die Hauptstadt Kiew.

Augenzeugen berichten über mehrere Explosionen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj befahl die Generalmobilmachung aller Reservisten und Wehrdienstpflichtigen. Das US-Verteidigungsministerium sprach vom größten Einmarsch konventioneller Truppen in einen anderen Staat seit dem Zweiten Weltkrieg. Präsident Putins Ziel sei es, eine pro-russische Regierung in Kiew zu installieren, so ein Pentagon-Vertreter.

Die EU-Staaten verhängen weitere Sanktionen gegen Russland. Am Abend wurde in Brüssel beschlossen, russische Banken von den EU-Finanzmärkten abzuschneiden. Ein Ausschluss Russlands vom internationalen Swift-Finanzverfahren steht aber nicht an. Bei den Sanktionen gegen den Transportsektor geht es vor allem darum, die russische Luftverkehrsbranche von der Versorgung mit Ersatzteilen und anderer Technik abzuschneiden. Das Sanktionspaket muss noch formell vom Ministerrat der EU-Staaten verabschiedet werden.