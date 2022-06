Info-Date am Morgen: Benzin und Diesel jetzt günstiger – 9-Euro-Ticket in Kraft getreten

Die Benzin- und Dieselpreise sind über Nacht gefallen: E10-Benzin kostet heute früh an vielen Tankstellen zum Beispiel in Stuttgart nur noch knapp über 1,70, Diesel ist etwas teurer und kostet rund 1,85 Euro. Die Senkung der Mineralölsteuer, die um Mitternacht in Kraft getreten ist, wirkt sich offenbar schon jetzt aus. Manche Wirtschaftsexperten halten jedoch nichts von der Maßnahme. Clemens Fuest, der Präsident des Ifo-Instituts, sagte am Abend im ZDF, dass damit die falschen Anreize gesetzt würden.

Im Nah- und Regionalverkehr können Fahrgäste von heute an das 9-Euro-Ticket nutzen. Für diesen monatlichen Betrag kann nun bundesweit der ÖPNV genutzt werden.

Der Krieg in der Ukraine dauert an. Die USA wollen das Land nun mit modernen Raketensystemen unterstützen. Präsident Biden sagte, die Ukraine solle damit wichtige Ziele auf eigenem Gebiet präziser treffen können.