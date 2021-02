In der Corona-Pandemie hat Bayern den Verkehr an seinen Außengrenzen stark eingeschränkt. Es gibt Zurückweisungen wegen der Corona-Virus-Mutationen im Übergang zu Tschechien und teilweise auch zu Österreich. Gleichzeitig fallen nächtliche Ausgangsbeschränkungen in Rheinland-Pfalz weg und die SWR-Wirtschaftsredaktion erklärt, was sich beim Online-Einkauf mit der Kreditkarte ändert.