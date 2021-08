SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat sich dafür ausgesprochen, Corona-Tests in absehbarer Zeit für viele Bürger kostenpflichtig zu machen. Sobald sich alle hätten impfen lassen können, werde man Tests irgendwann selbst bezahlen müssen, sagte der Vizekanzler in der Gesprächsreihe "Brigitte live". In der Diskussion über eine Testpflicht für Reiserückkehrer ließ Scholz offen, ab wann die Regelung greifen soll. Es werde nach einem möglichst pragmatischen Weg gesucht. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte den kommenden Sonntag, den 1. August, als Starttermin genannt.

Die Menschen im Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz haben am Mittwochabend um 19:50 Uhr mit einer Schweigeminute der Opfer der Hochwasserkatastrophe gedacht. Zehn Minuten lang wurde innegehalten, die Kirchen im Kreis Ahrweiler ließen ihre Glocken läuten. "Viele Menschen haben alles verloren und stehen vor dem Nichts", sagte Landrat Jürgen Pföhler (CDU). Nach jüngsten Meldungen der Behörden kamen 137 Menschen bei der Hochwasserkatastrophe ums Leben. Mehr als 73 werden noch vermisst.