Info-Date am Morgen: Auseinandersetzungen bei Demos gegen Corona-Politik- Neue Einschränkungen nach Weihnachten?

per Mail teilen

Mehrere tausend Menschen sind am Abend im Südwesten auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Politik von Bund und Ländern zu protestieren. Einige Kommunen hatten diese "Montagsspaziergänge" verboten, was die Menschen aber nicht abhielt. In Mannheim kam es zu Auseinandersetzungen mit den Ordnungskräften. 13 Beamte seien dabei verletzt worden, sagt die Polizei. Es gab mehrere Festnahmen.

Welche weiteren Einschränkungen wird es nach Weihnachten geben? Mit dieser Frage beschäftigen sich heute die Politiker bei ihrem Bund-Länder-Treffen. Der Expertenrat der Bundesregierung hatte gefordert, dass Kontakte weiter eingeschränkt werden müssten, da sich die Omikron-Variante des Coronavirus stark ausbreiten könnte. Von einem harten Lockdown gehen die meisten Politiker nicht aus, allerdings könnten größere Veranstaltungen wieder komplett verboten werden, Fußballspiele könnten bundesweit wieder ohne Publikum stattfinden.