Das Info-Date am Morgen heute mit den wichtigsten Informationen zu folgenden Themen: AstraZeneca nur noch für Personen ab 60; Laschet will kontaktloses Osterfest; U21-Fußballer im EM-Viertelfinale; nächtliche Ausgangsbeschränkungen im Südwesten; Mordprozess gegen Bahnsteig-Schubser von Waghäusel; Kritik an Daimler wegen Dividenden-Erhöhung in der Corona-Pandemie; EM-Qualifikationsspiel der Fußball-Nationalmannschaft gegen Nordmazedonien; Tipps für einen Corona-Test vor Ostern