Info-Date am Morgen: Amoktat in Heidelberg; Bund und Länder zu Corona-Maßnahmen

Gestern Mittag hat ein Mann in einem Hörsaal der Universität Heidelberg um sich geschossen. Dabei hat der 18-Jährige vier Menschen verletzt, eine junge Frau ist später an ihren Verletzungen gestorben. Die Waffen soll der Täter im Ausland gekauft haben - und angeblich hat er die Tat auch in einer Messenger-Nachricht an seinen Vater angekündigt.

Bund und Länder lassen die meisten Corona-Maßnahmen unverändert. Allerdings wollen sie sich in einigen Punkten bestimmte Optionen offenhalten.