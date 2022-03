Info-Date am Morgen: Altkanzler Schröder in Moskau und Gedenktag für Terror-Opfer

Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) ist nach Moskau gereist. Dort spricht er offenbar mit dem russischen Präsidenten Putin über den Ukraine-Krieg. Schröder und Putin sind befreundet, Schröder arbeitet für unterschiedliche russische Unternehmen. Der Besuch war nicht mit der Bundesregierung abgesprochen und sorgt für Irritation.

Heute wird in Deutschland zum ersten Mal der "Nationale Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt" begangen. Der knüpft an den europäischen Gedenktag an, der nach den Bombenanschlägen in Madrid vom 11. März 2004 ins Leben gerufen wurde.