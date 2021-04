Das Info-Date am Morgen heute mit den wichtigsten Informationen zu folgenden Themen: Bundesgesundheitsminister Spahn zum Impf-Gipfel; Türkei geht in den Lockdown; Biden will 60 Millionen Dosen AstraZeneca exportieren; Oscars mit nur noch 50 Prozent der Fernseh-Zuschauer; Post-Brexit-Abkommen im EU-Parlament; Söder und Laschet im Wahlkampf; Fahrrad-Kongress will Bürgerinnen und Bürger aufs Rad bringen und der Verein "Fahrrad und Familie" erklärt, wie das auch mit Kindern funktioniert.