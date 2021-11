Info-Date am Morgen: 7-Tage-Inzidenz steigt auf 419,7, immer mehr Menschen für allgemeine Impfpflicht

In der Corona-Pandemie wurde in Deutschland jetzt die Schwelle von 100.000 Todesopfern überschritten. Das Robert Koch-Institut meldet heute früh 100.119 Verstorbene in Zusammenhang mit einer Covid19-Erkrankung.

Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist ebenfalls weiter gestiegen auf heute früh 419,7. In den vergangenen 24 Stunden steckten sich 75.961 Menschen neu mit dem Virus an.

Die Debatte über eine generelle Corona-Impfpflicht dürfte also weitergehen. In Rheinland-Pfalz hat sich in einer Umfrage eine Mehrheit für eine solche Maßnahme für alle ab 18 Jahren ausgesprochen. Das geht aus dem neusten "ZurSache PoliTrend" hervor, den der SWR in Auftrag gegeben hat.