Info-Date am Morgen: 37.120 neue Corona-Fälle bestätigt; Start der ISS-Crew verzögert sich weiter

per Mail teilen

Das Robert Koch-Institut meldet einen neuen Höchststand bei den Neuinfektionen. 37.120 waren es in den vergangenen 24 Stunden. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz springt auf 169,9. Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU ist für eine bundesweite Test-Pflicht für Personal in Pflegeeinrichtungen.

Der deutsche Astronaut Matthias Maurer muss weiter warten. Zweimal wurde der Start seiner Raumkapsel in Richtung internationaler Raumstation ISS schon verschoben. Jetzt wurde auch der dritte Versuch, der für dieses Wochenende von Cape Canaveral im Bundesstaat Florida geplant war, abgesagt.