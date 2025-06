Info-Date am Morgen: Israel greift Iran an ++ Prozess gegen Waffenhändler und Reichsbürger in Trier

Das israelische Militär hat in der Nacht den Iran angegriffen. Ziel waren verschiedene Einrichtungen des iranischen Atomprogramms. Dieses und weitere Themen des Morgens mit Andreas Fischer.

Kommandeur der Revolutionsgarden getötet

Auch militärische Ziele im Iran seien angegriffen worden. Dabei soll der Kommandeur der paramilitärischen Revolutionsgarden, General Major Hussein Salami, getötet worden sein. Auch zwei Atomwissenschaftler sollen unter den Opfern des israelischen Angriffs sein.

Israelischer Angriff auf Iran soll andauern

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu hat angekündigt, dass der Angriff noch mehrere Tage andauern könne. Man habe das Herz der iranischen Kernwaffenanreicherung getroffen, so Netanjahu. Dies sei ein entscheidender Moment in der Geschichte Israels. Die israelische Luftwaffe hatte die iranische Hauptanreicherungsanlage Natanz beschossen.

Prozess gegen Waffenhändler und Reichsbürger in Trier

1000 Gewehre, mehrere hundert Pistolen sowie große Mengen an Munition, Schwarzpulver und Pyrotechnik. Das alles hatte ein Mann in Kordel im Kreis Trier-Saarburg in einem Haus gelagert. Der Mann soll mit den Waffen gehandelt haben und im Reichsbürgermillieu aktiv gewesen sein. Am Amtsgericht Trier beginnt heute ein Prozess gegen ihn.