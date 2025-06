Info-Date am Morgen: Union legt im DeutschlandTrend zu ++ Ryanair-Flug muss in Memmingen außerplanmäßig landen

per Mail teilen

Der ARD-DeutschlandTrend fragt jeden Monat die politische Stimmung im Land ab. In der neuen Bundesregierung legt die Union zu - die SPD verliert. Mehr von Jonathan Hadem.

CDU und CSU haben in einer Umfrage zur politischen Stimmung ihren Vorsprung auf die AfD auf inzwischen sechs Prozentpunkte ausgebaut. In der Sonntagsfrage im ARD-DeutschlandTrend liegt die Union bei 29 Prozent - ein Plus von zwei Punkten gegenüber der Erhebung von Anfang Mai. Die AfD erreicht unverändert 23 Prozent.

SPD mit leichten Verlusten

Die SPD verliert in der Umfrage einen Punkt auf 15 Prozent, die Grünen legten einen Punkt auf zwölf Prozent zu. Die Linkspartei büßt einen Punkt ein und landete bei neun Prozent. Unverändert bei vier Prozent liegen FDP und BSW, die mit einem solchen Ergebnis bei einer Wahl erneut an der Fünfprozenthürde scheitern würden. Alle übrigen Parteien kamen zusammen auf vier Prozent - minus einen Punkt.

Sicherheitslandung einer Ryanair-Maschine in Memmingen

Unwetter über Süddeutschland haben eine Ryanair-Maschine in schwere Turbulenzen gebracht. Das Flugzeug musste auf dem Allgäu-Airport in Memmingen außerplanmäßig landen. Acht Passagiere und ein Besatzungsmitglied wurden verletzt. Drei von ihnen mussten zur Behandlung ins Krankenhaus. An Bord des Ryanair-Flugs von Berlin nach Mailand waren 179 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder.

Windhose oder Tornado?

Auch sonst hatten die Einsatzkräfte in der Nacht viel zu tun: In Baden-Württemberg beschädigte das Unwetter mehrere Häuser in Ulm. Im Stadtteil Donaustetten seien die Dächer mehrerer Reihenhäuser abgedeckt worden, sodass sie nicht mehr bewohnbar sind, sagte ein Feuerwehrsprecher. Verletzte gebe es nicht. Die Feuerwehr gehe von einer "kleinen Windhose" aus, die durch zwei bis drei Straßenzüge gezogen sei.