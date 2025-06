Info-Date am Morgen: Merz telefoniert mit Netanjahu wegen Iran ++ Auszubildende erscheinen nicht zur Arbeit

per Mail teilen

Bundeskanzler Merz hat mit Israels Regierungschef Netanjahu telefoniert und für ein maßvolles Vorgehen im Iran geworben. Dies und weitere Themen des Morgens mit Bernhard Seiler.

Merz habe Verständnis für die israelische Bedrohungslage. Prinzipiell unterstütze Deutschland die israelischen Militärschläge, etwa gegen iranische Atomanlagen. Man müsse aber auch der Diplomatie Raum geben, so Merz. Heute wird der iranische Außenminister Araghtschi zu Gesprächen über das iranische Atomprogramm in Genf erwartet. Sie wurden von Deutschland, Frankreich und Großbritannien vorbereitet - in Abstimmung mit den USA.

Azubis "ghosten" ihre Arbeitgeber

Unternehmen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz erleben es immer wieder, dass neue Auszubildende, trotz eines unterschriebenen Vertrags, ihre Stelle nicht antreten. Nach einer SWR-Recherche sagen viele ihrem neuen Arbeitgeber zuvor nicht mal Bescheid, warum sie nicht, wie vereinbart, an ihrem Arbeitsplatz erscheinen.