Nach den Schüssen an einer Schule im österreichischen Graz wird weiter nach einem Motiv ermittelt. Ein Abschiedsbrief des Täters ergab keine Anhaltspunkte. Dies und weitere Themen mit Andreas Fischer.

Bei dem Amoklauf in einer Grazer Schule sind gestern zehn Menschen erschossen worden. Der Täter hat sich im Anschluss an seine Tat selbst getötet. In Graz hat jetzt die Suche nach dem Motiv begonnen. Die Ermittler haben einen Abschiedsbrief des Täters gefunden, der aber keinen Aufschluss darüber gibt warum er die Tat begangen hat.

Drei Tage Staatstrauer und Schweigeminute

In Österreich wurden drei Tage Staatstrauer ausgerufen, um der Opfer zu Gedenken. Das Land wird um 10 Uhr in einer landesweiten Schweigeminute innehalten.

Landtag in Mainz soll Katastrophenschutzgesetz beschließen

Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal wurde schnell ein neues Katastrophenschutzgesetz gefordert. Heute soll der rheinland-pfälzische Landtag darüber abstimmen. Kritik gibt es vor allem noch an unklaren Zuständigkeiten zwischen Land und Kommunen.