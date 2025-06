Info-Date am Morgen: Merz zufrieden mit Besuch bei Trump ++ Start für Rock am Ring in der Eifel

per Mail teilen

Bei seinem Besuch im Weißen Haus wollte der Bundeskanzler einen Draht zum US-Präsidenten aufbauen - und hält das für geglückt. Dies und weitere Themen mit Jonathan Hadem.

Kanzler Friedrich Merz (CDU) sieht nach seinem Besuch bei US-Präsident Donald Trump in Washington eine gute Basis. "Ich reise mit dem Gefühl zurück nach Hause, dass wir eine vernünftige Gesprächsgrundlage haben", sagte Merz im ZDF "heute journal". Man werde sich schon bald wiedersehen - erst beim G7-Gipfel in Kanada und dann beim NATO-Gipfel in Den Haag.

Merz und Trump sprechen über Zollstreit

In Handelsfragen wollen Deutschland und die USA enger zusammenarbeiten. Der Austausch solle zwischen dem Kanzleramt und dem Weißen Haus stattfnden, kündigte der Bundeskanzler im ARD "Brennpunkt" an. In diesem Zusammenhang ging es auch um die Zollpolitik. Merz habe den Streit darüber beim Mittagessen mit dem US-Präsidenten angesprochen. Er habe versucht zu erläutern, wie die EU zustande gekommen und dass sie kein Angriff auf Amerika sei. "Wir wollen hier zu einer gemeinsamen Lösung kommen", betonte der Kanzler.

Start für Rock am Ring in der Eifel

Das Open Air Rock am Ring geht heute los. Zum 40. Mal findet das Musikfestival statt. Erwartet werden 90.000 Fans. Zwei bislang nicht bekanntgegebene Acts eröffnen das ausverkaufte Open Air am Nürburgring in der Eifel. Doch das Wetter meint es nicht gut mit den Festivalfans. Der Deutsche Wetterdienst sagt für Rheinland-Pfalz schauerartiger Regen und ab dem Mittag einzelne Gewitter voraus. Auch Samstag und Sonntag sind Schauer und Gewitter möglich.