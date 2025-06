Info-Date am Morgen: US-Zölle auf Stahl und Aluminium verdoppeln sich ++ Weltkriegsbomben in Köln werden entschärft

US-Präsident Donald Trump hat Zollerhöhungen in Kraft gesetzt. Für Stahl und Aluminium steigen die Importzölle von 25 auf 50 Prozent. Die Themen des Morgens mit Jonathan Hadem.

Die erhöhten US-Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium gelten seit 6:01 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ). Das geht aus einer von Trump unterzeichneten Anordnung hervor, die das Weiße Haus am gestrigen Dienstag veröffentlicht hat. Insgesamt gehe es darum, "wirksamer gegen ausländische Länder vorzugehen, die weiterhin überschüssigen Stahl und Aluminium zu niedrigen Preisen in den Vereinigten Staaten abladen", heißt es in der Anordnung. Dadurch werde die Wettbewerbsfähigkeit der US-Wirtschaft untergraben. Die Anordnung fällt in die Zeit des Moratoriums über US-Einfuhrzölle in Höhe von 25 Prozent auf alle anderen Waren. Die Frist läuft am 9. Juli ab.

Merz bricht zu erstem US-Besuch auf

Trumps Zollpolitik wird ein Thema beim Antrittsbesuch von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Washington sein. Außerdem wollen die beiden über den NATO-Gipfel sprechen, der Ende Juni im niederländischen Den Haag stattfindet. Der US-Präsident hat seine Teilnahme zugesagt. Der Bundeskanzler wird am Mittwochabend in Washington eintreffen. Das Gespräch mit Trump ist für Donnerstag geplant.

Weltkriegsbomben in Köln werden entschärft

In Köln sollen bei einem der größten Einsätze der vergangenen Jahre drei Weltkriegsbomben unschädlich gemacht werden. Für die Entschärfung müssen etwa 20.000 Menschen das Gefahrengebiet verlassen. Betroffen von den Sperrungen sind auch drei Rheinbrücken und wichtige Verkehrswege, darunter der südliche Zugverkehr zum Hauptbahnhof.

In den 1000 Meter großen Sperrkreis fallen unter anderem der Rhein, die Kölner Altstadt, mehrere Schulen, Kitas sowie Unternehmen und Veranstaltungshäuser. Die drei Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg wurden am Montag bei Sondierungsarbeiten im rechtsrheinischen Stadtteil Deutz gefunden. Es handelt sich um zwei 20-Zentner-Bomben und eine Zehn-Zentner-Bombe von US-Bauart.