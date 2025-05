Info-Date am Morgen: Gericht bestätigt Trump-Zölle ++ Mann stirbt durch Stromschlag in Bahn-Anlage in RLP

Nachdem ein Gericht die neuen US-Zölle gestoppt hatte, hebt eine Berufungsinstanz das Urteil wieder auf. Dies und weitere Themen des Morgens mit Andreas Böhnisch.

In den Vereinigten Staaten geht das juristische Gezerre um die US-Zollpolitik weiter. Jetzt sagt ein Berufungsgericht, dass die Zölle von US-Präsident Donald Trump vorerst in Kraft bleiben . Der Fall werde geprüft. Vorher hatte ein Handelsgericht fast alle Zollaufschläge aufgehoben, weil solche Entscheidungen nur vom US-Kongress getroffen werden könnten. Ob das Vorgehen der Regierung rechtens ist, ist nun weiterhin offen. Das Berufungsgericht hat nämlich nicht entschieden, dass die Zölle grundsätzlich weiter gelten, sondern nur, dass sie vorerst weiter gelten. Wann das Berufungsgericht sein endgültiges Urteil bekannt gibt, ist noch nicht klar. Es ist allerdings auch nicht die letzte Instanz - wenn also dieses Gericht sagen sollte, wir sehen es so wie das Handelsgericht und stoppen die Zölle, kann der Rechtsstreit trotzdem weitergehen . Peter Navarro, der Handelsbeauftragte des Weißen Hauses, hat schon angekündigt, dass die US-Regierung notfalls auch bis vor den Obersten Gerichtshof ziehen wird.

Reaktionen fallen geteilt aus

Zunächst hatten die Demokraten sich über den Stopp der Zölle gefreut, wie auch all diejenigen, die diese Zölle falsch finden. Die demokratische Senatorin Amy Klobuchar etwa hatte dem Fernsehsender MSNBC gesagt, die Richter vom Handelsgericht hätten aufgezeigt, der Präsident sei kein König . Einige Stunden später konnten die Republikaner sich freuen. Nach der Entscheidung des Berufungsgerichts hatte der Direktor des Nationalen Wirtschaftsrates der Vereinigten Staaten, Kevin Hassett, im Nachrichtensender Fox News gesagt, dies sei ein großer Sieg für den Präsidenten.

Junger Mann stirbt durch Stromschlag

Im Kreis Neuwied ist ein junger Mann im Bereich eines Abstellgleises ums Leben gekommen. Zu dem Unfall kam es laut Polizei am Donnerstagnachmittag in Kasbach-Ohlenberg bei Linz am Rhein. Der 19-Jährige sei auf einen abgestellten Güterwaggon geklettert. Dabei habe er einen tödlichen Stromschlag erlitten. Der junge Mann war laut Polizei in Begleitung von drei weiteren Personen, die erst durch einen Knall auf den Unfall aufmerksam wurden. Der Notarzt, der dazu gerufen wurde, konnte nur noch den Tod des 19-Jährigen feststellen. Die Kriminalpolizei Koblenz hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang vor den Gefahren durch das unbefugte Betreten von Gleisanlagen. Insbesondere die Nähe zu Oberleitungen sei lebensgefährlich.