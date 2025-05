Info-Date am Morgen: Bundesgesundheitsministerin verspricht stabile Krankenkassenbeiträge ++ BW will sich auf Ernstfall vorbereiten

per Mail teilen

Mit steigenden Beiträgen für die Gesetzliche Krankenversicherung soll Schluss sein, verspricht die neue Bundesregierung. Dies und weitere Themen des Morgens mit Andreas Böhnisch.

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will das Gesundheitssystem reformieren und dabei ohne steigende Beiträge auskommen. Warken sagte im ZDF: "Steigende Beiträge sind Gift für die Konjunktur und wir wollen alle auch die Wirtschaft ankurbeln. Das ist auch das Ziel dieser Koalition. Deshalb gehe ich eben nicht mit dem Ansatz ran, zu schauen: Wo kürze ich oder wo erhöhe ich Beiträge, sondern wo kann ich das Geld zielgerichteter einbringen und mehr Effizienz bekommen? Dadurch wollen wir eine gute Versorgung erhalten und die notwendigen Reformen angehen." Warken sprach sich für das so genannte "Primärarztsystem" aus - Patienten müssten dann bei Beschwerden zuerst zum Hausarzt gehen, bevor sie bei Bedarf einen Facharzt aufsuchen. Das spare auch Kosten.

Baden-Württemberg berät über das Vorgehen im Ernstfall

Die Landesregierung in Stuttgart berät heute mit Vertretern aus Forschung, der Rüstungs- und IT-Branche über Sicherheit und Verteidigung. Dabei soll es unter anderem darum gehen, wie gut die Wirtschaft vor Cyberangriffen - etwa aus Russland - geschützt ist. Aktuell sind Landesbehörden etwa 1000 Mal am Tag Ziel von Hackerangriffen, teilt das Innenministerium mit. Teils erfolgten die Angriffe durch Kriminelle, teils aber auch durch staatliche Stellen, etwa in Russland .

Die zehn größten Rüstungsunternehmen in Deutschland Airbus: Im militärischen Bereich macht der Konzern mit deutscher Beteiligung einen Umsatz von knapp 13 Milliarden Dollar (2023) mit Flugzeugen, Helikoptern und Dienstleistungen. Diehl: Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Nürnberg produziert Lenkflugkörper und Lenkmunition. Umsatz 3,9 Milliarden Euro (2023) Heckler & Koch: Der Handfeuerwaffenhersteller in Oberndorf am Neckar (Kreis Rottweil) erwirtschaftet einen Umsatz von 300 Millionen Euro (2023). Hensoldt-Gruppe: Der Spezialist für Radar und optoelektronische Systeme mit Sitz in Taufkirchen bei München setzte 2024 knapp 2,2 Milliarden Euro um. Für dieses Jahr wird mit 2,9 Milliarden gerechnet. KNDS: Das deutsch-französische Unternehmen mit Sitz in Amsterdam entstand aus der Verbindung von Krauss-Maffei Wegmann und Nexter. Es macht mit Kampfpanzern und Kampffahrzeugen 3,3 Milliarden Euro (2023). MBDA: Das europäische Unternehmen mit bedeutenden Standorten in Deutschland erwirtschaftete mit Lenkflugkörpern 2,4 Milliarden Euro (2023) MTU Aero Engines: Das Unternehmen mit Sitz in München, das auch Triebwerke für Kampfflugzeuge herstellt, macht im Rüstungssektor 582 Millionen Dollar. Renk Group: Der Hersteller von Spezialgetrieben für Panzer und Schiffe mit Hauptsitz in Augsburg machte 2024 einen Umsatz von 1,1 Milliarden Euro. Ein Plus von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr.



Rheinmetall: Das wohl bekannteste deutsche Rüstungsunternehmen sitzt in Düsseldorf und erzielte mit Fahrzeugen, Artillerie und Munition einen Umsatz von rund 7,2 Milliarden Euro (2023). Bis 2026 soll der Umsatz auf 13,14 Milliarden steigen. Thyssenkrupp Marine Systems (Kiel): Die Rüstungssparte des Stahlproduzenten machte 2,1 Milliarden Euro (Geschäftsjahr 2022/2023) im Marine-Bereich und Schiffsbau. Der Essener Industriekonzern Thyssenkrupp bereitet aktuell den Börsengang seiner Marinesparte vor.

Rüstungsunternehmen aus Baden-Württemberg könnten ein potenzielles Ziel in einem hybriden Krieg sein, erklärt Kapitän zur See Michael Giss, Kommandeur des Landeskommandos Baden-Württemberg der Bundeswehr. Es sei daher enorm wichtig, solche Unternehmen zu schützen. Er appelliert, neben der Bundeswehr müsse sich auch die Zivilbevölkerung besser aufstellen.