Info-Date am Morgen: Auto fährt in Fans des FC Liverpool - viele Verletzte ++ Gedenkfeier in Horb nach Brückenunfall

Die Polizei geht nicht von einem Terroranschlag aus, nachdem ein Auto in Liverpool in eine Menschenmenge gefahren ist. Dies und weitere Themen des Morgens mit Andreas Böhnisch.

In der nordenglischen Stadt Liverpool hat ein Autofahrer sein Fahrzeug in eine Menschenmenge gesteuert. Nach Angaben der Polizei wurden dabei zahlreiche Menschen verletzt. Der Vorfall ereignete sich während der Meisterschaftsfeier des englischen Fußballklubs FC Liverpool . Ein 53-jähriger Brite wurde festgenommen. Die Ermittler gehen derzeit nicht von einem Terroranschlag aus. "Wir gehen davon aus, dass es sich um einen Einzelfall handelt, und suchen derzeit nicht nach weiteren Personen", sagte Jenny Sims von der Merseyside Police. Den Angaben nach soll der Mann aus der Region stammen. Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar. Die Polizei bat darum, nicht über die Umstände des Vorfalls zu spekulieren. Insbesondere sollten keine verstörenden Bilder oder Videos im Internet verbreitet werden. Stattdessen forderte sie dazu auf, entsprechendes Material direkt an die Behörden weiterzuleiten.

Gedenkfeier in Horb am Neckar nach Brückenunfall

Für die tödlich verunglückten Bauarbeiter an der Neckartalbrücke in Horb am Neckar gab es dort am Abend eine Gedenkfeier. Die Stadt und drei Kirchengemeinden hatten zu diesem Gottesdienst in der Stiftskirche von Horb eingeladen. Nach SWR-Informationen war die Stimmung während des Gedenkens gedrückt, sehr viele Menschen aus der Gemeinde haben demnach an der Trauerfeier teilgenommen, auch viele Rettungskräfte, also Vertreter der Feuerwehr, der Polizei sowie der Seelsorger. Der Gottesdienst fand auf deutsch und polnisch statt, da zwei der tödlich verunglückten Bauarbeiter aus Polen stammten. Die Arbeiten an der Brückenbaustelle sollen nach Angaben der Baufirma in den kommenden Tagen nach und nach wieder aufgenommen werden. Drei Arbeiter waren am vergangenen Dienstag beim Absturz einer Baustellengondel aus großer Höhe abgestürzt und ums Leben gekommen.